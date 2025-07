Ddl AI: Butti, punto di avvio propedeutico a successivi provvedimenti

Nelle Commissioni si va verso un esame senza modifiche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - Si e' conclusa la discussione nelle commissioni Ambiente e Affari Sociali del Senato sul Ddl con misure e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale Alessio Butti, come risulta dal resoconto, ha ricordato in replica che il Ddl costituisce un punto di avvio propedeutico a successivi provvedimenti in materia di AI e di innovazione tecnologica: tra le materie oggetto di questi interventi normativi anche lavoro e welfare, con riferimento anche alle prospettive di sostenibilita' del sistema previdenziale. Rispondendo ai senatori nel merito delle modifiche introdotte alla Camera, per quanto riguarda la soppressione del comma 2 dell'articolo 6 (che prevedeva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale), Butti ha ricordato che e' stata approvata con il favore di tutti i gruppi parlamentari ed e' stata funzionale alla linearita' e alla chiarezza interpretativa del testo. Per quanto riguarda l'articolo 19 (con l'introduzione del Comitato di coordinamento delle attivita' di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale), il sottosegretario ha osservato che risulta opportunamente integrato nel senso della razionalizzazione dell'apporto delle fondazioni allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, specie riguardo la sostenibilita' finanziaria.

Le due Commissioni dovranno ora passare alla fase dell'esame dei 64 emendamenti presentati; secondo quanto riferiscono fonti parlamentari di maggioranza l'orientamento e' quello di non modificare il testo tornato dalla Camera.

