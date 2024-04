Ddl AI: al via esame in Senato, previsti fondi per sviluppo e formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - E' iniziato l'esame in commissione Ambiente del Senato del Ddl a prima firma Lorenzo Basso (Pd) con norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale.

Tra le misure, si prevede la istituzione di un fondo presso il Mimit per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, finalizzato a sostenere la competitivita' tecnologica e a promuovere lo sviluppo degli investimenti nella ricerca, nelle tecnologie e nelle soluzioni dell'AI. La dotazione prevista e' di 300 milioni l'anno per il periodo dal 2024 al 2028. Previsto anche un fondo per sostenere la formazione con una dotazione di 400 milioni annui dal 2024 al 2026.

