            Notizie Radiocor

            Dazi: Zoppas, bocciatura Corte Suprema e' buona notizia, da studiare gli effetti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 feb - La bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti 'e' sicuramente una buona notizia perche' e' un segnale forte contro i dazi, pero' poi deve avere anche un risvolto reale, questo lo capiremo'. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente di Ice, a margine dell'edizione invernale del Forum in Masseria in corso a Saturnia. Questa 'decisione ha un effetto reale.

            Quindi dobbiamo fermarci, studiare, capire cosa significa, cosa prevede l'ordinamento della normativa americana degli Stati Uniti e capire se effettivamente avra' un effetto e quando ce l'avra' sull'imposizione dei dazi', ha continuato Zoppas, sottolineando che 'noi giudichiamo la parte commerciale. Dal punto di vista commerciale, se vengono tolti i dazi, sicuramente c'e' un vantaggio. Poi la parte politica non e' nostro compito'.

