Dazi: von der Leyen, accordo politico Ue-Indonesia per allentare barriere

'In tempi turbolenti partner come noi devono unirsi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato un "accordo politico" con l'Indonesia per la conclusione dei negoziati finalizzati all'allentamento delle barriere commerciali. Al termine dell'incontro con il presidente Prabowo Subianto, a Bruxelles, ha dichiarato: "Viviamo in tempi turbolenti e quando l'incertezza economica si incontra con la volatilita' geopolitica, partner come noi devono unirsi. Quindi oggi stiamo compiendo un grande passo avanti in questo partenariato".

