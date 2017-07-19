Dazi: Vavassori (Anfia), annuncio Trump su auto Ue assolutamente ingiustificato - INTERVISTA

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mag - Le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su nuovi dazi per le auto europee non trovano alcuna giustificazione anche se 'per fortuna ha parlato ancora al futuro'. La posizione dell'Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, e' chiara. 'Siamo molto arrabbiati, la riteniamo una misura assolutamente ingiustificata', ha dichiarato a Radiocor Roberto Vavassori, il presidente dell'associazione che, all'interno di Confindustria, rappresenta la componentistica auto. 'Se ci sforziamo di trovare un filo logico di comprensione, che non e' assolutamente giustificazione, va detto che dopo la sentenza della Corte Suprema (che ha annullato i dazi Usa di Trump, ndr) ci sono centinaia di migliaia di dollari di richieste di rimborso che stanno drenando risorse federali. Una chiave di lettura, puo' essere che si vogliono limitare i danni da questo punto di vista. Un'altra chiave di lettura, e' l'avvicinamento delle elezioni di meta' mandato, quindi e' stato fatto questo annuncio in chiave patriottica; terzo e' una punizione verso alcuni alleati, in particolare la Germania, che non hanno risparmiato critiche' all'amministrazione Trump, 'ma nessuna di queste letture giustifica quanto e' stato dichiarato' in merito all'aumento dei dazi Usa sulle auto europee.

Fla-

(RADIOCOR) 04-05-26 15:39:19 (0421) 5 NNNN