Dazi: Urso, Ue eviti escalation, pensare a compensare settori danneggiati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - L'Unione europea deve evitare una escalation di una possibile guerra commerciale con gli Usa, sostenere la sua industria e pensare anche a misure compensative per i settori che potrebbero essere piu' danneggiati dai dazi degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. 'Noi riteniamo che la Commissione europea, che ha il mandato dell'Unione nella politica commerciale, debba essere cauta e responsabile per evitare che si inneschi un'escalation e quindi una guerra commerciale che danneggerebbe tutti. E, nel contempo, chiediamo che predisponga misure compensative per quei settori che potrebbero essere maggiormente colpiti da eventuali azioni daziarie americane e che predisponga subito una politica industriale e commerciale che renda competitive le nostre imprese, le tuteli dalla concorrenza sleale nel mercato interno e le supporti nei loro investimenti per recuperare la competitivita' che abbiamo perso', ha affermato Urso. 'Cio' significa che noi chiediamo all'Europa di non limitarsi a reagire e, ove lo facesse, a essere cauta e responsabile per non innescare una escalation di misure e contromisure e ritorsioni che di fatto poi danneggerebbe tutti, ma anche e soprattutto ad agire attraverso una politica industriale, energetica e commerciale che restituisca competitivita' alle imprese europee e tuteli il lavoro degli europei', ha sottolineato il ministro, aggiungendo che la questione dazi 'ovviamente preoccupa il nostro Governo per il semplice motivo che l'Italia e' un grande paese esportatore che anche lo scorso anno ha scalato la classifica mondiale, superando persino il Giappone e la Corea del Sud, quale grande paese esportatore mondiale, e che ha un interscambio particolarmente positivo con gli Stati Uniti, con una bilancia commerciale per noi attiva. Quindi, come paese esportatore, noi auspichiamo che non si inneschi una escalation e quindi una guerra commerciale che danneggerebbe tutti, certamente anche l'esportazione del nostro paese'.

