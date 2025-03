Dazi: Urso, Ue deve agire per realizzare politica energetica e industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - 'Dobbiamo cambiare la politica europea, non limitarci a reagire alla politica dei dazi. Dobbiamo agire per realizzare una politica energetica e industriale Ue perche' siamo indietro, soprattutto sulle nuove frontiere della tecnologia. Il Governo italiano ha presentato 7 'non paper', proposte di riforma che oggi sono al centro dell'azione politica europea'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a un incontro nell'ambito della rassegna 'Agricoltura e'' in corso a Roma. 'Mentre facciamo la nostra politica industriale indirizziamo quella europea: abbiamo fatto un decreto per riaprire le miniere in Italia, 4 imprese hanno gia' ottenuto l'autorizzazione dalla Commissione per il riciclo di materie prime critiche. I padri fondatori - ha aggiunto - avevano concepito l'Europa su due fondamenta: la Ceca, quindi energia (e acciaio), e la Ced, la difesa comune poi bocciata dal parlamento francese, bisogna tornare alle fondamenta perche' un edificio non si puo' reggere solo sulla politica commerciale'.

Arl

(RADIOCOR) 25-03-25 18:13:04 (0599)ENE,EURO 5 NNNN