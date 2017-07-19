Dati
            Notizie Radiocor

            Dazi: Urso, negoziare con gli Usa la sola strada possibile ed efficace

            Accordo ha fatto bene a export italiano, occorre chiarezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 feb - 'C'e' consapevolezza generale che la soluzione negoziale con gli Usa sia la sola strada possibile ed efficace almeno per quanto riguarda l'Italia dal momento che nel 2025, anno considerato orribile per il commercio, le esportazioni italiane verso gli Usa sono aumentate del 7% e verso il mondo del 3,3%'. Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso aggiungendo che 'l'Europa deve proseguire la strada negoziale con gli Usa chiedendo chiarezza e rispetto degli accordi sottoscritti'.

            Aps.

