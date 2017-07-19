Dazi: Urso, made in italy regge l'urto ma rischio sovrapproduzione cinese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - 'E' presto per dire come va la guerra dei dazi, ma per ora il Made in Italy ha retto l'urto: ha una forza straordinaria. Il vero pericolo puo' arrivare dalla sovrapproduzione cinese che si riversera' sul mercato europeo'. Cosi' il ministro per il Made in Italy e le Imprese, Adolfo Urso, in un'intervista all''Huffington post', traccia un primo bilancio a cinquanta giorni dall'ingresso in vigore dei dazi Usa al 15 per cento.

Urso spiega che i dati sull'export verso gli Stati Uniti restano positivi, anche se 'in alcuni settori, come la farmaceutica' l'aumento e' dovuto ad anticipazioni delle spedizioni per evitare sovraccosti. Il ministro sottolinea poi che i prodotti italiani, soprattutto agroalimentari, 'hanno un posizionamento di mercato difficilmente sostituibile e i consumatori non intendono rinunciarvi'.

Sul fronte negoziale, Urso ricorda i progressi ottenuti nell'automotive e auspica esenzioni piu' chiare per prodotti contenenti acciaio e alluminio. 'Serve un'interpretazione restrittiva dei dazi settoriali, da non estendere ai prodotti derivati' e 'un sistema di quote equilibrato'. Secondo il ministro, sara' necessario valutare compensazioni mirate per i settori penalizzati, ma bisogna 'prima attendere la conclusione delle trattative'.

