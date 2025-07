Dazi: Urso, accordo importante che evita escalation, ora tutela Made in Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - 'Questo e' il momento decisivo delle trattative. L'accordo raggiunto dalla Commissione rappresenta un'intesa politica, importante e significativa, che evita l'escalation e quindi la guerra commerciale. Ma ora occorre declinarlo nei vari comparti, per renderlo equo e sostenibile. Metteremo in campo il massimo sforzo a tutela del Made in Italy: dalla componentistica auto alla farmaceutica, dalla microelettronica alla meccanica, dai vini all'agroalimentare'. Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla riunione del Caie commentando l'intesa tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi al 15%.

L'obiettivo 'non e' ancora raggiunto ed e' questo il momento di far pesare le nostre ragioni', ha aggiunto Urso, concludendo che, per quanto ci riguarda 'dobbiamo anche evitare che ci siano conseguenze sugli investimenti esteri in Italia'.

Fla-

(RADIOCOR) 29-07-25 17:56:12 (0642) 5 NNNN