Dazi: Uiv, in 14 mesi -16% export di vino negli Usa, persi 360 milioni

Nei primi 5 mesi vendite ai minimi dal 2017 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - Negli ultimi 14 mesi, dal cosiddetto 'Liberation day' di aprile 2025, l'export di vino italiano negli Usa e' diminuito del 16% in valore rispetto al periodo precedente, con una perdita in termini assoluti pari a 360 milioni. Lo indica l'osservatorio dell'Unione italiana vini (Uiv). Un ridimensionamento subi'to dal settore in quella che da anni rappresenta la principale piazza mondiale del vino: a fine 2024 le spedizioni italiane negli Stati Uniti valevano quasi 2 miliardi, circa un quarto del totale delle esportazioni made in Italy. Lo scorso anno - rileva Uiv - le vendite si sono fermate a 1,76 miliardi e i primi cinque mesi di quest'anno sono stati i peggiori dal 2017, sia a valore (dato deflazionato) che a volume.

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