Dazi: Uiv, in 14 mesi -16% export di vino negli Usa, persi 360 milioni -2

'Bene nuove tariffe, preoccupa indagine su surplus' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - 'I nuovi dazi al 10% flat sono leggermente migliorativi rispetto ai precedenti. Fin qui e' una notizia confortante, ma preoccupano le indagini sulla sovraccapacita' produttiva che rischiano di generare ulteriori tariffe; la speranza e' che questa seconda decisione resti nell'ambito dell'accordo Ue-Usa dello scorso agosto e non superi il tetto del 15%', ha detto il presidente dell'Uiv, Lamberto Frescobaldi, dopo l'annuncio dell'amministrazione Trump sul nuovo quadro normativo relativo ai dazi,in vigore da oggi. 'Se c'era la possibilita' di stabilizzare definitivamente le posizioni sul piano commerciale - ha aggiunto -, il riferimento a queste indagini rischia di alimentare l'incertezza in un momento in cui gia' la svalutazione del dollaro e il calo del potere di acquisto stanno facendo molto male al vino. Siamo convinti che di questo il nostro Governo e Bruxelles terranno conto'.

com-arl.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 24-07-26 15:42:02 (0471)FOOD 5 NNNN