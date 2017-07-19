Dazi: Ue, raggiunta intesa sull'accordo commerciale con gli Usa -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 20 mag - L'accordo prevede un monitoraggio periodico degli effetti economici delle misure di liberalizzazione degli scambi sull'economia europea. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni tre mesi, la Commissione dovra' informare i colegislatori delle variazioni dei volumi e dei valori degli scambi commerciali delle esportazioni statunitensi verso la Ue delle merci oggetto del regolamento.

Sei mesi prima della data di scadenza del regolamento, la Commissione presentera' una valutazione completa che esaminera', tra l'altro, l'impatto del regolamento sui flussi commerciali Ue-Usa, sui modelli commerciali, sulle entrate tariffarie e, piu' specificamente, l'impatto sulle pmi. Se fosse necessario tale valutazione sara' accompagnata da una proposta legislativa per estendere l'applicazione del regolamento.

Una volta che i testi saranno stati definiti a livello tecnico, l'accordo provvisorio su entrambi i regolamenti dovra' essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale. I regolamenti entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il secondo regolamento relativo alle importazioni di aragoste si applichera' retroattivamente a partire dal 1 agosto 2025.

L'accordo Ue-Usa prevede un massimale tariffario statunitense unico e onnicomprensivo del 15 % per le merci della Ue, che sara' applicato alla stragrande maggioranza delle esportazioni europee. Si tratta di un'aliquota tariffaria onnicomprensiva e rappresenta un massimale,compresa la tariffa della nazione piu' favorita degli Stati Uniti (Npf).

Il dazio massimo del 15% si applica anche alle autovetture e alle parti di automobili, attualmente soggette a un'aliquota tariffaria fino al 25% con un'ulteriore tariffa Npf del 2,5%, che garantisce un'agevolazione tariffaria immediata. 15% anche su eventuali future tariffe sui prodotti farmaceutici e sui semiconduttori.

Secondo i calcoli della Commissione importatori e consumatori Ue risparmieranno circa 5 miliardi di euro di dazi ogni anno, mentre i principali interessi industriali e agricoli europei rimangono protette.

Inoltre la Ue ha dato la sua disponibilita' per acquistare prodotti statunitensi di gas naturale liquefatto, petrolio e energia nucleare per un valore atteso di 750 miliardi di dollari (circa 700 miliardi di euro) nei prossimi tre anni e acquistare chip di IA per un valore di 40 miliardi di euro.

E' la perte piu' indeterminata dell'intesa che incontrera' peraltro ostacoli da parte americana per quanto riguarda la sicurezza dell'offerta. L'accordo prevede anche di agevolare gli investimenti reciproci su entrambe le sponde dell'Atlantico. Le imprese dell'UE hanno espresso interesse a investire almeno 600 miliardi di dollari (circa 550 miliardi di euro) in vari settori negli Stati Uniti entro il 2029, aumentando ulteriormente i gia' significativi 2 400 miliardi di euro di investimenti esistenti. Aver espresso interesse non significa automaticamente che tale interesse si materializzera' effettivamente.

Aps

(RADIOCOR) 20-05-26 08:03:31 (0114) 5 NNNN