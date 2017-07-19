Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Dazi: Trump promette dazi "significativi" su semiconduttori

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato stanotte che gli Stati Uniti stabiliranno "molto presto" dazi "abbastanza significativi" sui semiconduttori importati, una componente chiave nella corsa globale all'intelligenza artificiale (IA).

            "Imporremo molto presto dazi, non molto elevati, ma comunque piuttosto significativi", ha dichiarato Donald Trump a margine di una cena alla Casa Bianca con i massimi dirigenti del settore tecnologico statunitense.

            bab

            (RADIOCOR) 05-09-25 08:54:07 (0158) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.