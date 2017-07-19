Dazi: Trump promette dazi "significativi" su semiconduttori
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato stanotte che gli Stati Uniti stabiliranno "molto presto" dazi "abbastanza significativi" sui semiconduttori importati, una componente chiave nella corsa globale all'intelligenza artificiale (IA).
"Imporremo molto presto dazi, non molto elevati, ma comunque piuttosto significativi", ha dichiarato Donald Trump a margine di una cena alla Casa Bianca con i massimi dirigenti del settore tecnologico statunitense.
bab
(RADIOCOR) 05-09-25 08:54:07 (0158) 5 NNNN