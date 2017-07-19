Dazi: Trump presenta oggi pacchetto di aiuti da 12 mld $ per agricoltori Usa
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 dic - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presentera' oggi un pacchetto di aiuti da 12 miliardi di dollari per gli agricoltori americani, colpiti dalle sue politiche commerciali. Lo ha dichiarato oggi un funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riportato dai media statunitensi.
L'annuncio dovrebbe essere dato durante una tavola rotonda alle 14 (le 20 in Italia).
