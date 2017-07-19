Dazi: Trump, hanno enorme impatto positivo su mercato azionario -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -New York,8 ago- Trump ha continuato il suo post dicendo che se il potere giudiziario invalidasse i dazi, "Sarebbe di nuovo il 1929, una GRANDE DEPRESSIONE".

I commenti di Trump giungono mentre una corte federale sta esaminando le politiche sui dazi e la Corte Suprema potrebbe finire per invalidarle ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act. "Se avessero dovuto pronunciarsi contro la ricchezza, la forza e il potere dell'America, avrebbero dovuto farlo MOLTO TEMPO FA, all'inizio del caso, quando il nostro intero Paese, pur non avendo mai piu' avuto la possibilita' di raggiungere questo tipo di GRANDEZZA, non sarebbe stato messo a repentaglio come nel 1929", ha continuato Trump, concludendo che l'America potrebbe non "riprendersi da una simile tragedia giudiziaria".

