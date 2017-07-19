Dazi: Trump firma ordine per ridurre tariffe al 15% su auto giapponesi

E anche non oltre questa quota su maggior parte prodotti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - Stanotte il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che riduce i dazi sulle automobili giapponesi al 15%, rispetto al precedente 25%, e stabilisce che sulla maggior parte dei prodotti giapponesi non supereranno questa aliquota. Entreranno in vigore sette giorni dopo la pubblicazione del nuovo ordine sulla Gazzetta Ufficiale Usa e confermeranno l'interpretazione del governo giapponese dell'accordo firmato con Washington a luglio. Tokyo ha accolto con favore la decisione, con il Segretario di Gabinetto Yoshimasa Hayashi che ha affermato che segna "l'attuazione fedele e concreta dell'accordo". L'accordo con il Giappone prevede un tetto massimo del 15% per la maggior parte dei prodotti giapponesi esportati negli Stati Uniti, mentre quelli gia' soggetti a dazi superiori sono confermati.

Settori come aeronautica, materie prime non disponibili negli Usa e farmaci generici, sono esenti. Il documento e', pubblicato sul sito della Casa Bianca.

