Dazi: Tamberi (economista), 3 mesi di negoziati non significa che il peggio e' passato - INTERVISTA

I fattori di rischio per il ricercatore Universita' Sussex (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Londra, 18 apr - L'imprevedibilita' fa male all'economia. E nei tre mesi in cui si cerchera' di trovare soluzioni alternative al 'protezionismo imprevedibile e instabile' di Trump (la definizione e' dell'economista Paul Krugman), ci si deve preparare a nuovi soprassalti. Non e' solo il commercio a essere in gioco. L'economista Nicolo' Tamberi, ricercatore al Centre for inclusive trade policy alla University of Sussex, ritiene che 'non si dovrebbe escludere la possibilita' che non si realizzino scenari positivi, che non andra' tutto bene', che quanto sta accadendo fa solo parte di un gioco tattico americano: 'Mentre l'Unione europea sta lavorando sul rafforzamento delle condizioni per assumersi la responsabilita' nella difesa e sicurezza continentali, dovrebbe contemporaneamente ripensare la propria posizione commerciale in un contesto che non e' piu' caratterizzato per sempre dall'esistenza di un amico dall'altra parte dell'Atlantico, ma che comprende la possibilita' che si tratti di un amico che puo' diventare un avversario. Spero che questo non accada, tuttavia stiamo attenti a non escludere una tale eventualita' semplicemente per voler essere ottimisti'.

Un paio di mesi fa, prima della 'liberazione' targata Trump con la sequela di dazi contro mezzo mondo, Tamberi aveva indicato l'avvicinarsi di un rischio: il solo aumento dell'incertezza potrebbe scoraggiare le imprese dal commerciare con o dagli Stati Uniti, riducendo le esportazioni e le importazioni statunitensi 'oltre l'imposizione di dazi piu' elevati'. Non solo: al limite, potrebbe avviarsi un ciclo di disaccoppiamento graduale del commercio fra Usa e altri paesi.

Dice l'economista dell'Universita' del Sussex: 'Attualmente la sola cosa sicura e' che gli Stati Uniti intendono colpire innanzitutto la Cina, poi tutti gli altri con minore intensita'. Tuttavia la partita ingaggiata con Canada e Messico, con l'Europa e la piu' vasta area dei Paesi asiatici, ha aperto una dinamica le cui conseguenze resteranno a lungo. Non siamo solo in pieno teatro di 'go and stop', ma non si comprendono neppure i veri motivi dello strappo sui dazi. Trump vuole ridurre il deficit commerciale (dei beni mentre dei servizi, nel quale verso l'Europa colleziona un ricco surplus) e riportare lavoro manifatturiero in patria, poi informa che l'obiettivo e' costringere Paesi al negoziato per strappare condizioni di commercio differenziate. Si tratta di due obiettivi contrastanti: o i dazi servono per riportare produzione in America e allora devono essere permanenti o, se sono una leva per trattare, la loro natura e' temporanea'. E ancora: 'Da un lato, non si reindustrializza dall'oggi al domani, si parla di investimenti a 5-10 anni e l'incertezza sulla direzione di marcia non favorisce tali pianificazioni. Certamente si ha notizia di diverse imprese che ora investono negli Stati Uniti, pero' spesso si tratta di decisioni in qualche modo gia' in cantiere o quasi'. E' il caso della Tsmc, colosso dei semiconduttori di Taiwan, che investira' cento miliardi di dollari per espandere la produzione negli Usa, aumentando il piano da 65 miliardi di dollari ampiamente facilitato dalle sovvenzioni grazie ai sussidi garantiti a suo tempo da Biden.

Dall'altro lato, c'e' il rischio recessione, che 'sembra sempre piu' probabile' se gli Usa non recedono dall'impostazione attuale.

A seconda degli scenari possibili delineati dal Center for inclusive trade policy (dazi generalizzati contro tutti, Regno Unito salvato, controdazi pari alla meta' di quelli Usa, controdazi solo da parte di Ue, Cina e Canada), il pil statunitense calerebbe tra il 2,8 e il 3,4%, pari a una perdita di 1900-2300 dollari pro capite; perdite inferiori per Canada e Messico; seguirebbe la Svizzera (-0,7-1,1%); la Ue potrebbe perdere tra lo 0,2% e lo 0,4% del pil mentre la Cina tra lo 0,2% e lo 0,3%. Vincente la Norvegia che venderebbe piu' petrolio (i dazi reciproci non si applicano).

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

