Dazi: Tamberi (economista), 3 mesi di negoziati non significa che il peggio e' passato - INTERVISTA -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Londra, 18 apr - 'Difficile dire se gli Usa siano piu' vulnerabili dell'Europa all''escalation' sui dazi'. Intanto c'e' una fase di attesa, con la sospensione di una parte delle tariffe americane sospese e clamorose retromarce. Siamo all'inizio dei tre mesi di parzialissimo stop delle tariffe americane. 'Se si presume che l'Europa riuscira' a cooperare con il resto del mondo mentre gli Usa si spostano sempre di piu' verso una posizione isolazionista, l'America soffrirebbe di piu'. La condizione e' che la Ue compia una specie di riorientamento politico verso la Cina e cio' implicherebbe accettare tecnologia cinese o in alternativa diventare un effettivo motore di innovazione. Ma cio' riguarda il lungo periodo, nell'immediato gli Usa potrebbero soffrire di piu', tuttavia non va sottovalutato che si tratta di una grande economia dalla quale arrivano le grandi innovazioni. Un'economia molto forte. Tutto cio' che e' arrivato negli ultimi vent'anni, dallo smartphone all'intelligenza artificiale, cose che hanno cambiato le nostre vite, arriva da li'. Gli Usa sono il principale innovatore e sara' cosi' ancora per diversi anni grazie al forte vantaggio tecnologico che spiega la crescita della produttivita': se confrontati con l'Europa gli Usa registrino una crescita molto maggiore'.

Ciononostante il tema Cina c'e', 'sta avanzano velocemente verso le nuove frontiere tecnologiche', e il resto del mondo ne e' tributario sia per le materie prime necessarie per l'innovazione industriale sia per tecnologie di prima grandezza (come nella filiera dell'auto elettrica). Non e' un caso che sulla Cina convergano le preoccupazioni fondamentali degli Stati Uniti, dice Tamberi. 'I cinesi hanno fatto un grandissimo lavoro dal Duemila in avanti riuscendo a trasformare un'economia che produceva giocattoli a un centro fondamentale per l'economia mondiale sia dal punto di vista delle risorse sia, adesso, in relazione alla frontiera della tecnologia. Pensiamo all'intelligenza artificiale cinese che sembra aver spiazzato quella americana almeno in termini di costi di produzione'.

Con Pechino l'Europa potrebbe avere un serio problema: un flusso straordinario di sovraproduzione cinese importata. Non e' da sottovalutare. Dice Tamberi che 'non sapendo dove gli Usa vogliano arrivare, l'Europa fa bene a cercare una qualche forma di cooperazione con la Cina, verificare le aperture possibili, in qualche misura dobbiamo essere pronti all'idea che gli Usa lascino andare alla deriva i pezzi del sistema di condivisione internazionale, il pensiero corre alla lunga paralisi dell'Organizzazione mondiale del commercio. In questo caso c'e' bisogno di avere un'idea di sistema comune, di una riorganizzazione di una qualche forma di cooperazione: se gli Stati Uniti se ne vanno occorre che gli 'altri' dialoghino e gli 'altri' principali sono Unione europea e Cina. In fin dei conti ci troviamo in una situazione in cui gli amici vanno tenuti stretti e i nemici ancora piu' stretti'.

I mercati non supereranno facilmente l'attuale incertezza.

Tre mesi per negoziare sono un periodo beve per stipulare accordi commerciali e lunghissimo per mercati nervosissimi.

Mentre Trump e' stato costretto alla retromarcia esentando l'importazione di prodotti elettronici, prefigurando pero' future misure su semiconduttori, smartphone e chip, la Cina ha risposto con durezza e non deflette: ormai la 'guerra' commerciale a due coinvolge direttamente terre rare e minerali critici decisivi per l'industria dell'auto e dell'aerospazio. Poi c'e' l'avversione all'acquisto di titoli del Tesoro americano, ora meno percepiti come rifugio sicuro, corsi di azioni e dollaro sono scesi. A Wall Street si investe sul breve termine in assenza di chiarezza sulla direzione dell'economia, con il rischio di forte rallentamento dell'attivita', lo spettro dell'inflazione da importazioni piu' care.

Tamberi rileva che 'la politica commerciale attualmente e' il fattore di incertezza piu' grande, che riflette un cambiamento del ruolo degli Usa finora considerato il garante di un sistema fondato sul diritto, sulle regole del commercio. L'amministrazione Trump non solo e' in netto contrasto con tale ruolo, ma e' pure possibilmente estraneo alle dinamiche del consenso globale'. Ma c'e' poi l'incertezza geopolitica, su cio' fara' per l'Ucraina, le relazioni con la Russia, il tema della difesa e della sicurezza europee: 'E' l'insieme di questi fattori in azione simultaneamente che si e' accumulato e poi e' riflesso sui mercati finanziari'. E continuera' a pesare.

