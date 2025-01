Dazi: Tajani, guerra commerciale sarebbe sconfitta dell'economia reale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - "Mi auguro non si scateni una guerra commerciale che sarebbe dannosa per tutti, non ci sarebbero ne' vincitori ne' vinti, ma solo una sconfitta generale dell'economia reale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'evento 'Un piano industriale per l'Italia e per l'Europa' organizzato oggi a Milano da Forza Italia, riferendosi alla minaccia dei dazi del presidente americano Donald Trump. "Dobbiamo saper affrontare il rischio del confronto sui dazi, ne parleremo con la nuova amministrazione americana, tutelando l'interesse nazionale ed europeo".

Mar-

(RADIOCOR) 25-01-25 10:32:37 (0168) 5 NNNN