Dazi: Tajani, con commissario Sefcovic concordi, schiena dritta e dialogo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 apr - "A Bruxelles ho incontrato il commissario Ue per il Commercio Maros Sefcovic. Abbiamo concordato sulla necessita' di mantenere nella sfida sui dazi la schiena dritta e di seguire un approccio basato sul dialogo". Cosi' su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Al Commissario ho consegnato il Piano d'Azione per l'export italiano per rafforzare la presenza delle imprese italiane in tutti i mercati in crescita. Siamo al lavoro per rafforzare gli interessi delle aziende italiane in tutto il mondo. E' essenziale - avverte Tajani - continuare a lavorare per creare nuovi sbocchi per l'export e per evitare guerre commerciali che non convengono a nessuno".

