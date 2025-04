Dazi: Tajani, Borse crollano per allarmismo eccessivo ma non sta crollando mondo

Se questa azione prosegue, Pil Ue perdera' massimo 0,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 apr - "Non so cosa abbia in testa Trump, probabilmente vuole rinforzare la posizione industriale degli Stati Uniti. L'importante e' quello che dobbiamo fare noi di fronte a questa azione di aumento dei dazi, che e' un fatto negativo, assolutamente si', pero' bisogna reagire con grande calma. Le Borse crollano perche' c'e' un allarmismo eccessivo. La stampa, i politici, come se stesse crollando il mondo". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa a Cinque Minuti, in onda stasera su Rai Uno.

"Non sta crollando il mondo. Dico un dato soltanto. Qualora dovesse continuare questa azione, il Pil dell'Unione Europea perderebbe lo 0,2 massimo 0,3% in un anno. Quindi non e' una situazione drammatica. Bisogna agire, difendere la nostra industria, difendere il nostro mercato e fare in modo che non ci sia una guerra commerciale".

fil

(RADIOCOR) 04-04-25 17:59:18 (0573) 5 NNNN