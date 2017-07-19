Dazi: Tajani, accordo a 15% puo' essere vantaggioso, opportunita' per nostre imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - "Sembrava chissa' cosa accadesse qualche mese fa e invece poi si e' trovato un accordo giusto, vantaggioso alla fine, perche' il 15 per cento dei dazi imposti all'Unione europea, rispetto a quelli molto piu' alti imposti ad altri Paesi, rappresenta anche un'opportunita' per il nostro sistema imprenditoriale, visto che l'Italia e' il Paese che ha una vastita' merceologica inferiore soltanto alla Cina, per cui possiamo occupare spazi di mercato anche laddove ci dovessero essere perdite da parte di altri Paesi". Cosi' il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ad una interrogazione sui dazi Usa nell'Aula del Senato. Tajani ha ricordato che l'Italia ha "lanciato una strategia per l'export, abbiamo votato a favore del Mercosur, anche per esplorare nuovi mercati: stiamo lavorando con i Paesi dei Balcani, in Arabia Saudita, nei Paesi del Golfo, in Turchia". Il ministro ha aggiunto che "i dati ci dicono che l'export italiano continua a crescere" e che "l'obiettivo rimane quello dei 700 miliardi di export entro la fine del 2027; siamo a 623,5. Credo che questo obiettivo sia raggiungibile". Il ministro infine ha ricordato che il tema sara' sul tavolo anche "domani in occasione del vertice italo-tedesco, perche', essendo i due principali Paesi industriali dell'Unione europea, abbiamo interessi comuni anche per quanto riguarda le esportazioni.

Naturalmente il mercato interno europeo rimarra' per noi prioritario, si tratta di oltre 200 miliardi di export, cosi' come rimane il mercato americano".

