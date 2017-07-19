Dazi: Stiglitz, qualsiasi accordo con Trump non vale la carta con cui e' scritto

'Sono tregua temporanea' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - 'Non credo che qualsiasi accordo con Trump valga la carta su cui e' scritto'. Lo ha affermato Joseph Stiglitz, economista e premio Nobel per l'Economia, intervenendo al convegno 'Competitivita' e nuove sfide globali'. L'economista ha ricordato che l'America ha "stipulato un accordo con Canada e Messico durante il suo primo mandato e il primo giorno del secondo mandato lo ha strappato. Canada e Messico pensavano di averlo accontentato in questa lunga e complessa trattativa; avevano raggiunto un accordo, ma era solo momentaneo. Penso che un accordo con Trump debba essere considerato come una tregua temporanea, che verra' infranta quando gli fara' comodo farlo'. Stiglitz ritiene che 'il modo piu' ampio di pensare a Donald Trump e' che lui non crede nello Stato di diritto. Crede nella legge della giungla e nella legge della giungla vince il piu' potente; e lui crede che gli Stati Uniti siano i piu' potenti'.

Lab-

(RADIOCOR) 08-09-25 15:51:57 (0399) 5 NNNN