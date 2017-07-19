Dazi: S&P, tariffe Usa resteranno elevate ma tetto 15% con Ue dovrebbe tenere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - I dazi statunitensi introdotti sulla base di poteri d'emergenza stanno progressivamente lasciando spazio a misure fondate su sezioni della legislazione commerciale dotate di basi giuridiche piu' consolidate. Sebbene il quadro rimanga mutevole perche' l'amministrazione Trump utilizza la politica commerciale anche come strumento negoziale, le tariffe Usa dovrebbero rimanere elevate ma l'accordo di Turnberry e il tetto del 15% sui dazi applicati alle importazioni dall'Unione europea dovrebbero restare in vigore. E' quanto affermano in un rapporto gli esperti di S&P facendo riferimento all'intesa commerciale e tariffaria tra l'Unione Europea e Stati Uniti, entrata in vigore il 1 luglio 2026 dopo l'accordo politico iniziale raggiunto in Scozia nel luglio del 2025. L'intesa fissa un tetto massimo ai dazi doganali e stabilisce nuove regole per gli scambi transatlantici. In particolare l'accordo di Turnberry fissa al 15% i dazi per la maggior parte dei settori industriali, tra cui auto, semiconduttori e prodotti farmaceutici mentre restano al 50% per acciaio, allumimio e rame. Dal punto di vista del credito - sottolinea S&P - le imprese europee considerano sempre piu' i dazi e la relativa incertezza commerciale come parte integrante del contesto operativo.

Restano tuttavia elevati i rischi al ribasso per la loro solidita' finanziaria.

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(RADIOCOR) 18-08-26 12:07:15 (0271) 5 NNNN