Dazi: Sefcovic, Usa onoreranno accordo con Ue, ok tariffa 15% perche' 'inclusiva'

Per i settori ancora sotto investigazione Usa (farmaceutica) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma , 28 lug - Il commissario al commercio Maros Sefcovic ha indicato alla stampa di essere fiducioso che il presidente americano Trump 'onorera' e rispettera'' gli impegni assunti con la Ue in tema di dazi e, in particolare, quello relativo a non decidere dazi sulle importazioni di farmaci e semiconduttori superiori al 15%, che resta la tariffa base per circa il 70% delle esportazioni Ue verso gli Usa (dato reso noto dai tecnici comunitari che hanno partecipato ai negoziati). Sefcovic ha indicato poi che 'per noi una tariffa del 15% sarebbe stata accettabile solo se inclusiva dei settori attualmente sotto investigazione da parte americana'.

Aps

(RADIOCOR) 28-07-25 12:34:08 (0334)EURO 5 NNNN