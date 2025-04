Dazi: Scornajenchi (Cdp), opportunita' da turbolenze, impatto limitato su Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 apr - 'Certamente avremo turbolenza, certamente avremo volatilita', credo tuttavia che l'impatto su un Paese come l'Italia sia limitato rispetto a quello che avverra' nel resto dell'Europa e comunque questo puo' rappresentare anche una possibilita''.

Cosi' l'a.d. di Cdp Venture, Agostino Scornajenchi, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio, di fronte all'impatto dei dazi e al crollo dei mercati. 'Una parte importante del risparmio nazionale - prosegue - e' investito in giro per il mondo, e' investito anche negli Stati Uniti, quindi forse questa e' la possibilita' di fare una riflessione, vedere in che misura l'impresa nazionale e, soprattutto l'impresa innovativa e nazionale con parti innovativi, come quelli del Venture Capital, possono attrarre investimenti da parte delle casse di previdenza, dei fondi pensione, di investitori istituzionali che oggi ancora investono con un po' di resistenza in questo asset classico, che invece e' la piu' promettente di certo'.

