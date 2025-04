Dazi: Schnabel, temo 'Liberation Day' non sia ancora picco incertezza

'Mondo piu' frammentato e' dannoso per economia e inflazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 apr - 'Qualcuno pensa che il Liberation day poteva essere il picco dell'incertezza, non sono cosi' certa che sia effettivamente cosi'. Nelle prossime settimane dovremo analizzare attentamente che cosa implicano gli eventi recenti per lo sviluppo dell'inflazione e della crescita'. Cosi' Isabel Schnabel, membro del board esecutivo della Bce, intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. In ogni caso, 'se prendiamo una prospettiva piu' di lungo periodo', avverte, un mondo 'piu' frammentato' sara' 'estremante dannoso per l'attivita' economica e anche per l'inflazione globale, invertendo i vantaggi che abbiamo avuto con la globalizzazione'.

