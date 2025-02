Dazi: Salvini, da ridere la minaccia di von der Leyen su contro misure Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - 'Rido per non preoccuparmi quando von der Leyen minaccia contro-dazi. Da ridere. Ci avviamo a uno scontro commerciale Stati Uniti e Cina e politicamente non ho dubbi quale parte scegliere'. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla Winter Edition del Forum in Masseria, organizzato alle Terme di Saturnia da Bruno Vespa e Comin & Partners. In questo quadro, nei rapporti con gli Usa, per Salvini, 'Italia ha un ruolo fondamentale. Abbiamo il Governo piu' stabile in tutta l'Europa'.

