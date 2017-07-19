Dati
            Dazi: Rocca (Regione Lazio), confortato da export verso Usa I sem ma resta preoccupazione

            In particolare per settori pecorino romano e farmaceutico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 19 ott - "Sono confortato dall'indicatore dell'export del primo semestre verso gli Usa che e' cresciuto, perche' significa che le nostre imprese hanno continuato ad avere mercato, ma in generale sono preoccupato" per i dazi con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della serata di gala annuale della National Italian American Foundation.

            "Abbiamo un prodotto che e' un segnale di grande qualita' e sono sicuro che il presidente Meloni fara' di tutto per trovare una soluzione - ha proseguito - ma, in alcuni settori, per esempio il pecorino romano, i produttori sono molto preoccupati. Faremo di tutto per proteggere questa eccellenza romana ma anche per il settore farmaceutico che per noi e' un asset fondamentale".

