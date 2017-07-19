Dazi: primo ministro norvegese, non stiamo prendendo "al momento" contromisure

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - La Norvegia, che non e' membro dell'Ue ma e' uno degli otto Paesi presi di mira dalle minacce di dazi di Donald Trump, non sta prendendo in considerazione misure di ritorsione contro le importazioni americane "per il momento". Lo ha dichiarato il primo ministro Jonas Gahr Store.

"Penso che dobbiamo riflettere attentamente per evitare una guerra commerciale che potrebbe sfuggire al controllo.

Nessuno ne trarrebbe vantaggio", ha dichiarato il primo ministro alla rete televisiva Nrk. "Non e' qualcosa che stiamo prendendo in considerazione al momento, no", ha aggiunto, quando gli e' stato chiesto della possibilita' di contromisure in seguito alle minacce del presidente Usa di imporre dazi a diversi Paesi europei che si oppongono alle sue ambizioni sulla Groenlandia.

