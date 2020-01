Dazi: Patuanelli, lavoriamo per evitarli su produzioni vinicole

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 gen - 'Credo che dobbiamo trovare il modo per garantire i nostri produttori, le eccellenze vinicole, in modo che non vengano applicati i dazi alla nostra produzione, stiamo lavorando in questo senso'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della registrazione di Porta a Porta, sul rischio dei dazi che potrebbero scattare da parte degli Usa.

