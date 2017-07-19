Dazi: Orsini, preoccupa che da Usa non sono fermi, accordi vanno rispettati

Aprire nuovi mercati, non so se raggiungeremo target 700 mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - Sui dazi Usa 'mi preoccupa che non sono ancora fermi. Io ho visto la posizione della pasta di questa settimana che ha aggiunto un 91,7% arrivando al 107%, ma qualcuno dell'Europa gli vuole dire a questo che diventa insostenibile? Non e' che tutti i giorni noi possiamo trattare su alcuni singoli prodotti. Se si raggiunge un accordo, l'accordo deve essere accordo'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine.

Quindi, per Orsini, oltre a certezza sulle tariffe - sui cui l'Europa 'deve mettere testa' - ha aggiunto che serve 'aprire nuovi mercati' come il Mercosur che potenzialmente vale '7 miliardi' ma 'non sara' come quello degli Stati Uniti', perche' il mercato Usa, oltre al valore delle esportazioni offre anche elevato 'valore aggiunto' in quanto e' un 'mercato altospendente'. Serve quindi intervenire sia a livello europeo, sia a livello nazionale per accompagnare le imprese, in quanto 'noi avevamo un obiettivo, quello dei 700 miliardi' di export entro la fine dell'attuale legislatura, 'non so se riusciremo a raggiungere'.

