Dazi: Orsini, per compensare potenziali perdite da Usa aprire nuovi mercati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Di fronte al rischio dazi Usa 'noi abbiamo chiesto di accelerare il voto al Mercosur il prima possibile' ma 'dobbiamo sempre parlare di dati oggettivi, in caso in cui si apre quel mercato, il numero di quella probabilita' di vendita a regime verso quei mercati puo' essere dei 4 o 7 miliardi', mentre con i dazi Usa si rischia di perdere '17-18 miliardi di euro'. E per recuperare la differenza 'dobbiamo comunque crescere anche altri mercati, quindi io penso i mercati del Golfo, l'India, l'Asean'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea dell'Unione industriali di Napoli, spiegando che il surplus commerciale e' importante per il paese, per il benessere e il suo welfare, ribadendo anche che con i dazi Usa c'e' un rischio di delocalizzazione delle imprese italiane che va evitato.

Fla-

(RADIOCOR) 11-07-25 13:06:31 (0362) 5 NNNN