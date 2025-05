Dazi: Orsini, minacce Trump? Serve calma, correre velocemente a negoziato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - "Parto dicendo che ci vuole calma, perche' il rischio e' che continuiamo a bruciare miliardi sulle Borse. Credo che oggi, in questo momento, serve calma. Poi mi auguro, come piu' volte ho detto, che si corra velocemente al negoziato e mi auguro che quello del presidente Trump sia ancora una volta un modo per cercare un negoziato veloce". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'evento in occasione degli 80 anni dalla fondazione di FederlegnoArredo a Venezia e commentando le nuove minacce del presidente americano sui dazi e, in particolare, la possibilita' di tariffe al 50% per l'Ue da giugno. "E' ovvio che dichiarazioni come quelle di Trump l'unica cosa che generano negli imprenditori e' incertezza', tanto piu' che gli Stati Uniti sono un importante mercato di sbocco per le esportazioni italiane, 'un mercato con cui abbiamo costruito una partnership negli anni', ha detto il numero uno degli industriali. Gli Stati Uniti 'sono un partner obbligatorio per noi e per l'Occidente, quindi sostituire quel mercato per noi e' un grande problema', tanto piu' che "in una situazione di incertezza gli investitori non sono certo contenti".

Ars

