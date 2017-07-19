Dazi: Orsini, imprese Ue vanno in Usa? Una follia, bisogna tenerle in Italia e in Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 03 set - Il presidente americano Donald "Trump vuole portare le aziende negli Stati Uniti. Mi pare abbia scritto negli accordi, non so in che forma ma ci piace poco, che si fara' in modo che investimenti di miliardi di euro delle imprese europee vadano negli Stati Uniti. Da rappresentante delle imprese italiane, mi sembra una follia, abbiamo bisogno di tenere le nostre aziende in Italia e in Europa, non di farle andare via, invece sembra che facciamo di tutto per farle andare via". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo alla 12esima edizione di Farete, promossa e organizzata da Confindustria Emilia a BolognaFiere. Sul tema dazi, "il ragionamento e' articolato", ha detto Orsini: se da un lato e' vero che l'imposizione di dazi e' un danno, e' anche vero che avere regole certe diminuisce l'incertezza e consente alle aziende di fare pianificazione. "Ogni aggiunta di costo che mettiamo ai nostri prodotti, visto che il nostro Paese vive sulle esportazioni e questo a volte viene dimenticato, e' un danno. Con quello che e' stato fatto nell'ultimo mese, sono stati imposti dazi al 15%, ma siamo usciti da una situazione di impasse e incertezza, concretizzando una cifra", ha detto Orsini, spiegando che, tuttavia, bisogna tenere conto dell'indebolimento del dollaro, che rende piu' "salato" il conto delle tariffe. "Bisogna quindi lavorare sugli investimenti. Quando dico che l'Europa e' evaporata, intendo che dobbiamo svegliarci, fare in modo di attrarre gli investimenti", ha detto.

Ars

