Dazi: Orsini, c'e' confusione ma serve cautela, vero problema e' cambio euro-dollaro

Intervista del presidente di Confindustria a 'il Giornale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - "La confusione e' grande, ma invito alla cautela. In fondo la media mondiale delle tariffe e' intorno al 12%. Non a caso il Made in Italy ha continuato a vendere. Il vero tema e' il cambio euro-dollaro: con una moneta troppo forte perdiamo competitivita' rispetto a Paesi come il Giappone". Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini in un'intervista a 'il Giornale'.

vmg

(RADIOCOR) 26-02-26 08:42:25 (0202) 5 NNNN