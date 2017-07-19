Dazi: negli Usa piano da 10-15 miliardi per risarcire gli agricoltori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,12 ott-Anche il direttore del National economic council, Kevin Hassett, ha confermato che la Casa Bianca ha indetto diverse riunioni tecniche nelle ultime due settimane per definire nel dettaglio i contenuti del maxi piano di salvataggio, principalmente rivolto ai coltivatori di soia. Per finanziare gli aiuti agli agricoltori, Trump in diverse occasioni ha ribadito che intende utilizzare le entrate derivanti dai dazi doganali. La strada pero' e' in salita. Nell'immediato, l'opzione al vaglio di Washington e' di attingere ai fondi della Commodity credit corporation, il meccanismo di finanziamento del dipartimento dell'Agricoltura che non e' stato pero' rifinanziato quest'anno a causa dello shutdown. E le risorse residue, secondo fonti accreditate, non sarebbero sufficienti a coprire un impegno di tale portata. Sullo sfondo, resta l'evidenza di una situazione di forte apprensione, per il malumore ormai diffuso nelle campagne americane. La Cina, principale acquirente di soia a stelle e strisce, continua a rifiutare gli acquisti di prodotti agricoli statunitensi, mentre il balzo record del raccolto di mais, previsto dall'Usda nel forecasts di settembre, rischia di deprimere ulteriormente i listini di un'altra importante commodity agricola, schiacciando i gia' ridotti margini delle aziende.

