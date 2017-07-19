Dazi: Navarro (consigliere Trump), ottimisti su esito Corte Suprema

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - La Corte Suprema americana "puo' sicuramente decidere a favore" dei dazi doganali imposti dal presidente Donald Trump, giudicati illegali da una corte d'appello federale. Lo afferma Peter Navarro, consigliere della Casa Bianca per il commercio, intervistato da Fox News, aggiungendo che la decisione, presa con una maggioranza di sette giudici contro quattro, era stata motivata da ragioni politiche. 'Quei giudici sono dei politici in toga nera', ha attaccato Navarro.

"Siamo molto ottimisti. E se dovessimo perdere questo caso, allora sarebbe la fine degli Stati Uniti". La causa e' stata intentata da alcuni Stati a guida democratica e da una coalizione di piccole imprese, che - secondo Navarro - vogliono solo 'continuare a comprare cianfrusaglie cinesi a basso costo".

red-dim

