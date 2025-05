Dazi: Mattarella, da intese con altri mercati rete cooperazione con Ue protagonista

Come Ceta e Mercosur (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 mag - "In un periodo di dichiarata sfiducia da diverse parti sul valore dell'apertura dei mercati, veicolo di cooperazione, invece le intese commerciali con altri grandi mercati (come e' avvenuto con il Ceta e con l'accordo con il Mercosur, e come puo' avvenire con altre grandi aree) realizzano una rete di cooperazione globale di cui l'Unione e' protagonista, ponendosi anche come esempio di collaborazione nella comunita' internazionale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Bruxelles davanti ai commissari europei e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

