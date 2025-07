Dazi: Macron, Ue non e' riuscita a farsi temere, ma deve continuare a trattare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug - 'Per essere liberi, bisogna essere temuti". Come Unione Europea, "non siamo stati abbastanza temuti' nel negoziato sui dazi con il presidente americano Donald Trump. Ad affermarlo e' stato il presidente francese Emmanuel Macron, invocando, durante un Consiglio dei ministri, la necessita' di un'Europa 'potente' e piu' aggressiva nel negoziato. "Non ci fermeremo qui', ha ribadito, affermando che l'Ue debba insistere per ottenere ulteriori concessioni dagli Usa. 'La Francia ha sempre mantenuto una posizione ferma ed esigente. Continuera' a farlo. Non e' la fine della storia', ha detto il Capo dell'Eliseo. L'accordo ha il merito di 'preservare gli interessi francesi ed europei' in settori importanti come l'aeronautica e l'agricoltura. 'La Commissione ha provveduto a questo', nonostante i negoziati 'condotti in condizioni difficili', ha riconosciuto Macron. Tuttavia, l'accordo deve ancora essere negoziato nei dettagli e la Commissione deve impegnarsi per ottenere 'piu' esenzioni' dai dazi doganali, nonche' un 'riequilibrio' nei servizi, dato che i giganti americani di Internet sono stati in gran parte risparmiati.

Le parole di Macron - che ha auspicato sempre una linea dura nella trattativa con gli Usa - sono arrivate dopo quelle del primo ministro francese Francois Bayrous, che ha descritto.

quello dell'accordo come un 'giorno buio' per l'Europa.

