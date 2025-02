Dazi: Lollobrigida, influiranno su consumatori Usa, siamo per apertura mercati

Peggio delle tariffe criminalizzazione prodotti come vino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Saturnia (Gr), 28 feb - 'Penso che vada fatto un ragionamento in termini di mercato generale nel quale l'Europa non viaggia da sola. Esiste una politica di Trump fatta di annunci e di cose reali. Attendiamo le cose reali per giudicarle nel merito, non e' la prima volta che una amministrazione Usa impone delle tariffe commerciali e gli effetti non sempre sono stati omogenei'. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, intervenendo alla Winter Edition del Forum in Masseria, organizzato alle Terme di Saturnia da Bruno Vespa e Comin & Partners. 'Credo che nell'agroalimentare alcuni nostri prodotti non saranno colpiti, anche se ci puo' essere un aumento di prezzo che paradossalmente avra' piu' un effetto sui prezzi per consumatori americani', ha continuato, spiegando che 'al netto di questo, siamo in completo dissenso con la chiusura dei mercati e le tariffe servono a questo, anche se a volte servono per bilanciare soprattutto con merci che arrivano da est dove non si rispettano le stesse regole con costi di produzione piu' bassi'. Ad ogni modo, ha proseguito Lollobrigida, 'non ci sara' mai nessun dazio che possa equiparare la criminalizzazione quotidiana del vino', invitando l'Ue a capire che 'le nostre produzioni agroalimentari sono un bene da proteggere, a volte' proprio 'dalle nostre politiche unionali e dalla burocrazia'.

