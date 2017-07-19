Dazi: Lollobrigida, buona notizia da Usa su pasta, lavoro serio porta frutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 gen - 'La buona notizia che arriva dagli Stati Uniti dimostra come il lavoro serio, senza inutili allarmismi, porti i suoi frutti. Abbiamo seguito sin da subito la vicenda, ad ottobre a Chicago insieme all'ambasciatore Marco Peronaci avevamo dato un segnale importante: le istituzioni italiane non avrebbero abbandonato i produttori di pasta italiani. Oggi sappiamo di aver scelto la strada giusta e le tariffe sono fortemente ridimensionate. Ancora una volta abbiamo dimostrato che il lavoro di squadra paga e l'Italia e' forte e rispettata nel mondo'. Cosi' il ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

