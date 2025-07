Dazi: Lollobrigida, accordo bicchiere mezzo pieno, pronti a sostenere imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - L'accordo Ue-Usa sui dazi 'puo' essere considerato un bicchiere mezzo pieno' perche' 'il mercato americano per noi e' irrinunciabile. La logica degli accordi e' sempre compromissoria, ora l'Italia fara' la sua parte in ambito Ue per migliorarlo'. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un incontro sul settore della pasta al Foro Italico a Roma. 'Se dovessero emergere danni - ha aggiunto rispondendo a una domanda sui sostegni chiesti dalle imprese - siamo pronti a intervenire come gia' abbiamo fatto in modo preventivo con l'ultimo decreto. Oltre ai dazi ci sono anche altri elementi che possono danneggiarci' ma, ha sottolineato Lollobrigida, 'l'ultima cosa che desideriamo e' una guerra commerciale. Ora il governo mettera' insieme gli interessi legittimi del mondo delle imprese del Made in Italy per garantire la protezione di un sistema basato sulla qualita'.

La qualita' italiana viene ammirata in tutto il mondo e purtroppo spesso viene copiata in modo distorto'.

