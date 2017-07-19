Dazi: Lagarde, con decisione corte Usa ritorna un po' di incertezza

Sarebbe molto bene se chance di rinegoziare sotto il 15% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - L'accordo sui dazi fra Usa e Unione Europa ha permesso di ridurre "considerevolmente" l'incertezza, tuttavia resta ancora una dose importante di incertezza "che a mio parere sara' rafforzata dal fatto che una corte d'appello federale ha annullato un certo numero delle decisioni che erano state prese da Donald Trump sebbene abbia reso la sentenza valida solo dal 14 ottobre per dare il tempo alla Corte suprema di rivedere questa decisione". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde durante un'intervista a Radioclassique in cui ha sottolineato come a seguito di questa decisione "abbiamo di nuovo un po' di incertezza che ritorna". Alla domanda se l'accordo fra Ue e Usa potrebbe ora essere rinegoziato, Lagarde ha risposto che "a mio parere, questo supplemento di incertezza e' piuttosto positivo, perche' penso che non si rinegoziera' al di sopra del 15%. Se abbiamo una chance di negoziare al di sotto, sarebbe molto bene.

Oggi abbiamo un tasso effettivo che e' intorno al 12% tenuto conto delle esenzioni su un certo numero di fronti.

Ma e' vero che abbiamo un costo delle esportazioni che e' aumentato e quindi una domanda per i prodotti francesi che e' probabilmente diminuita".

