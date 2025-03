Dazi: Giorgetti, sono 'armi economiche', non usarle per minare stabilita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bergamo, 22 mar - 'Tariffe doganali e monete virtuali, dunque, in modo diverso ma altrettanto efficace, sono mezzi che condizionano non solo l'economia ma anche la politica internazionale', ha sottolineato Giorgetti. 'I governi si trovano a dover rispondere a questi cambiamenti adattando le loro politiche interne ed estere, in un mondo in cui l'economia e la politica sono sempre piu' interconnesse', ha proseguito. 'Per questo - ha concluso - la sicurezza economico-finanziaria resta una dimensione centrale per il Paese e, quindi, resta e sara' sempre piu' decisivo il ruolo della Guardia di Finanza'.

