Dazi: Giorgetti, avevo detto non lontano da 10% e calcolando quelli base fa 15%

'Ma e' da ragioniere, non da ministro dell'Economia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - "Io avevo detto, e se voi siete giornalisti e' il vostro mestiere, andate a vedere, lo troverete sul 'Corriere Adriatico', non molto lontano dal 10 per cento. Non avevo in mente il 15%? Forse ce l'avevo gia' in mente. Quello che ho ribadito in Aula e che dovrebbe essere valutato, e' che il 15% contiene i dazi-base che gia' esistevano del 4,9%, quindi la differenza tra 15% e 4,8-4,9% fa quasi 10. Pero' questo e' da ragioniere, non e' da ministro dell'Economia". Lo ha puntualizzato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai cronisti che, nel Transatlantico della Camera, gli chiedevano chiarimenti circa le sue affermazioni relative al livello di sostenibilita' dei dazi Usa.

Bof

