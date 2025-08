Dazi: Ft, Svizzera "sotto shock" per tariffe Usa al 39%, franco in caduta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 ago - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto ieri dazi del 39% sulle importazioni dalla Svizzera. Il governo svizzero ha espresso "profondo rammarico" per una decisione giudicata 'significativamente diversa' dall'intesa che si stava negoziando con Washington. 'Non e' chiaro cosa vogliano da noi gli Usa', ha dichiarato un parlamentare svizzero al Financial Times, parlando apertamente di uno 'stato di shock' per il governo. Il franco svizzero e' sceso dello 0,4% contro il dollaro, attestandosi a 0,816 franchi per dollaro, diventando una delle valute G10 peggiori della giornata.

Nonostante cio', la moneta resta oltre l'8% piu' forte rispetto ai livelli precedenti all'annuncio di aprile.

Il nuovo dazio colloca la Svizzera tra i Paesi piu' penalizzati al mondo insieme a Siria, Myanmar, Laos e Brasile, superando persino il 31% imposto inizialmente lo scorso aprile.

Secondo Simon J. Evenett, docente all'Imd business school di Losanna, la causa principale sarebbe 'l'impennata del surplus commerciale svizzero con gli Stati Uniti nel 2024'. Il disavanzo Usa ha raggiunto i 38 miliardi di dollari l'anno scorso, una cifra che ha spinto Trump a reagire con forza.

imt-red

(RADIOCOR) 01-08-25 14:25:24 (0438) 5 NNNN