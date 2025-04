Dazi: Foti, rispondere non con rappresaglia, scegliere anche parole giuste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 apr - 'Abbiamo di fronte un periodo difficile, abbiamo di fronte una giornata difficile' alla quale bisogna rispondere non per 'rappresaglia' ma per un riequilibrio della situazione. Lo ha detto Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr, intervenendo alla presentazione del rapporto primaverile del Centro studi di Confindustria. 'Ho una vaga sensazione che in Europa si dovrebbe mandare un libretto per usare parole migliori. Se vuoi fare una politica di difesa meglio non chiamarla ReArm, se vuoi fare una politica di risposta agli Usa e' meglio non chiamarla rappresaglia', ha detto Foti, dicendo che i margini per una trattativa con gli Usa per riequilibrare gli scambi commerciali, evitando una escalation dei dazi ci sono, visto che 'sulle merci esportiamo di piu' ma se gli mettiamo vicino i servizi parliamo di una situazione diversa dell'Europa rispetto a Cina, Corea... e non vedo perche' alcuni regolamenti devono valere solo per le imprese europee e non per altre, questa non e' rappresaglia ma e' per riequilibrare'.

