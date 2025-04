Dazi: Federauto, evitare risposta "muscolare", si provocano solo disastri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - 'I dazi decisi da Donald Trump riguardano in varia misura tutti i Paesi che esportano negli Stati Uniti, ma colpiscono in particolare il settore auto europeo, gia' penalizzato da una decarbonizzazione che si muove sul terreno dell'ideologia anziche' su quello del realismo. Ed e' proprio sul piano del pragmatismo che l'Europa e l'Italia devono misurare le loro risposte all'iniziativa di Washington'. Lo ha dichiarato il presidente di Federauto, Massimo Artusi. 'Noi siamo sempre stati contrari a guerre daziarie perche', dietro le illusioni muscolari che le motivano, esse provocano solo disastri: soprattutto in un mondo ormai globalizzato, come quello che viviamo, i dazi non favoriscono i commerci, distorcono i mercati, rallentano la produzione, generano inflazione e ricadono sull'occupazione', ha aggiunto Artusi sottolineando che 'i dazi peseranno in negativo sulle auto europee esportate negli Usa, su quelle fabbricate negli Usa da produttori europei e su quelle dei produttori americani che utilizzano componentistiche europee'. 'Sara' necessario intervenire immediatamente anzitutto per neutralizzare le politiche del Green Deal perseguite dalla Commissione Ue il cui tenore non e' sostenuto dal mercato. Ma anche con misure che diano al nostro settore quella certezza di cui ha bisogno per garantire non solo i livelli di occupazione, ma anche il servizio ai cittadini', ha concluso il vice presidente di Federauto, Plinio Vanini.

